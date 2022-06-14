Представлен телевизор Samsung Crystal 4K Neo

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров 43-дюймовой моделью Crystal 4K Neo, которая выйдет в Индии по цене 460 долларов. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, странной кадровой частотой 50 Гц, поддержкой HDR10+, аппаратной платформой Crystal 4K, технологиями Samsung PurColor для отображения максимально широкого спектра цветов, функцией Motion Xcelerator для плавности в играх и при воспроизведении видео, режимом Auto Game с низкой задержкой, 20-Вт динамиками с поддержкой Dolby Digital Plus, адаптивным звуком, функцией Q-Symphony для эффекта объемного звучания, режимом ПК, тремя интерфейсами HDMI и одним USB. В скором времени ожидается выпуск 55-дюймовой версии Crystal 4K Neo.