Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Компания Intel пополнила ассортимент процессоров моделью Core i9-9900KS. Новинка выделяется тем, что её частоты равны 4,0-5,0 ГГц, и при этом все восемь ядер способны работать на максимальной частоте 5,0 ГГц. Утверждается, что для достижения такого результата отбираются лучшие кристаллы. Для сравнения, ожидается, что Core i9-9900K будет работать на частотах 3,6-5,0 ГГц, однако все восемь ядер смогут работать только на частоте до 4,7 ГГц. Подробные характеристики, а также цена новинки наверняка будут раскрыты на Computex 2019, которая стартует уже через пару дней.