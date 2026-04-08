Представлен защищенный планшет Tank Pad Ultra

Сетевые источники сообщают о выходе защищенного планшета Tank Pad Ultra, который оценен в 520 евро. Новинку оснастили 10,95-дюймовым экраном с разрешение 1920:1200 точек, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP69K, ударопрочностью, ярким фонариком, проектором яркостью 260 люмен с разрешением Full HD и автофокусом, лазерным дальномером, работающим на дистанции до 4 метров, двухдиапазонным GPS (L1+L5), батареей ёмкостью 23400 мАч, поддержкой быстрой проводной и обратной проводной зарядок мощностью 66 Вт и 10 Вт соответственно, слотом для карты памяти, 50-Мп основной камерой (сенсор Sony IMX766), 64-Мп камерой ночного видения, компасом, барометром, габаритами 268:170:23,6 мм и массой 1,35 кг.