Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3060 ROG Strix

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3060 ROG Strix, которая может похвастаться системой охлаждения с тремя вентиляторами, кожухом с подсветкой и необходимостью трех слотов в компьютерном корпусе. Новинка характеризуется 3584 ядрами CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6, одним восьмиконтактным разъемом питания, потребляемой мощностью 170 Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и тремя разъемами DisplayPort 1.4. Старт продаж графических адаптеров ожидается в конце следующего месяца по цене явно выше рекомендованных компанией NVIDIA 330 долларов. Предполагается, что ASUS выпустит видеокарту в базовой версии и в варианте с заводским разгоном.