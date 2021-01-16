Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3060 ROG Strix

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3060 ROG Strix, которая может похвастаться системой охлаждения с тремя вентиляторами, кожухом с подсветкой и необходимостью трех слотов в компьютерном корпусе. Новинка характеризуется 3584 ядрами CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6, одним восьмиконтактным разъемом питания, потребляемой мощностью 170 Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и тремя разъемами DisplayPort 1.4. Старт продаж графических адаптеров ожидается в конце следующего месяца по цене явно выше рекомендованных компанией NVIDIA 330 долларов. Предполагается, что ASUS выпустит видеокарту в базовой версии и в варианте с заводским разгоном.

Комментарии и отзывы ASUS GeForce RTX 3060 ROG Strix
Обзоры:
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8KОбзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Новости:
Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3060 ROG Strix

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3060 ROG Strix, которая может похвастат...
Представлена карта Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC

Компания Gigabyte пополнила ассортимент графических ускорителей на GPU AMD Radeon моделью Radeon RX 6900 ...
ASUS представила видеокарты ROG Strix White GeForce RTX 30

Компания ASUS представила видеокарты серии GeForce RTX 30 в белом исполнении. ROG Strix White предлагает ...
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Лучшие сетевые фильтры. Pilot Pro GPЛучшие сетевые фильтры. Pilot Pro GP
Обзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторамиОбзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторами
Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюдОбзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюд
Snapdragon 7-й серии может появиться в п...
Snapdragon 7-й серии может появиться в пВ прошлом году Qualcomm анонсировала Snapdragon 765 и Snapdragon 765G для телефонов среднего класса наряд...
Google запатентовал фитнес-трекер...
Google запатентовал фитнес-трекерРанее компания Google объявила, что приобретет Fitbit за 2,1 миллиарда долларов. Приобретение еще не заве...
Первый взгляд на Werewolf: The Apocalyps...
Первый взгляд на Werewolf: The ApocalypsРазработчик Cyanide объявил еще в 2017 году, что ведет работу над игрой Werewolf: The Apocalypse - Earthb...
Huawei MateStation B515 - настольный ПК ...
Huawei MateStation B515 - настольный ПК Huawei MateStation B515 - настольный ПК, который может работать на базе процессора Kirin ARM. ...
Представлен ПК-корпус Antec Performance ...
Представлен ПК-корпус Antec Performance Компания Antec пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Performance P10 Flux, которая подойдет для созда...
Наушники Nokia BH-405 TWS в продаже с 7 ...
Наушники Nokia BH-405 TWS в продаже с 7 У Nokia Mobile China состоится 7 декабря мероприятие, по запуску новых продуктов. Рекламный постер компан...
Samsung Galaxy A12 может похвастаться кл...
Samsung Galaxy A12 может похвастаться клДовольно часто можно заметить весьма интересную особенность — если пользователю нужно приобрести смартфон...
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book ...
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book Flex 2, которая может похвастаться п...
Представлен объектив Viltrox AF 56/1.4 E...
Представлен объектив Viltrox AF 56/1.4 EКомпания Viltrox пополнила ассортимент светосильных объективов моделью Viltrox AF 56/1.4 E, предназначенн...
Смартфон Ulefone Note 7T получил 2 ГБ ОЗ...
Смартфон Ulefone Note 7T получил 2 ГБ ОЗКомпания Ulefone пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Note 7T, которая хоть и отсылает свои...
Exynos 2100 будет потреблять меньше энер...
Exynos 2100 будет потреблять меньше энерНовый флагманский процессор Exynos 2100 от Samsung будет более энергоэффективным и обеспечит значительно ...
Флагман Oppo Find X3 получит 3K-дисплей...
Флагман Oppo Find X3 получит 3K-дисплейСетевые источники поделились очередной порцией подробностей о флагманском смартфоне Oppo Find X3, который...
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5"
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor