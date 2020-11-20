Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3070 EKWB

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт GeForce RTX 3070 моделью GeForce RTX 3070 EKWB с водоблоком от словенской конторы EK Water Blocks. Одной из особенностей новинки является 12-контактный разъём дополнительного питания, как в образцах GeForce RTX 30-й серии от NVIDIA. При этом рабочими в разъеме являются все 12 контактов, в то время как в эталонном образце их всего 6. Также отметим эталонную печатную плату от NVIDIA, частоту графического процессора в режиме Boost 1755 МГц, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с рабочей частотой работы 14 ГГц, 256-битную шину и RGB-подсветку водоблока. Цена и дата начала продаж видеокарты пока не раскрываются.