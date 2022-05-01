Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Edition

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Edition (ROG-STRIX-RTX3090-O24G-EVA), посвященной популярному аниме «Евангелион». Новинка может похвастаться тематической фиолетово-зелёной расцветкой, а вот её характеристики не раскрываются. Предполагается, что EVA Edition работает на той же частоте, что и обычная GeForce RTX 3090 ROG Strix – то есть, до 1890 МГц. Такой же частотой GPU могут похвастаться модели GeForce RTX 3090 ROG Strix GUNDAM и ROG Strix White. При этом EVA Edition будет выпущена в количестве 15 экземпляров, а её цена составит внушительные 2175 долларов. Видеокарта уже доступна для предзаказа.

Напомним, что GeForce RTX 3090 характеризуется графическим чипом NVIDIA GA102, 24 ГБ памяти GDDR6X и тремя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания.