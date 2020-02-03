Представлена 3D-карта ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition

Компания ASUS представила видеокарту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition, главной особенностью которой можно назвать белую расцветку. Новинка характеризуется усиливающей металлической пластиной, системой охлаждения из трех вентиляторов и многоцветной подсветкой с поддержкой технологии Aura Sync. В основе видеокарты графический процессор NVIDIA TU104 поколения Turing, который имеет в своем распоряжении 3072 ядра CUDA. Также отметим 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной (частота 15 500 МГц), тактовую частоту 1605 МГц и турбо-частоту 1815 МГц. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.