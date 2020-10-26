Представлена 3D-карта Colorful GeForce RTX 3090 iGame Vulcan X OC

Компания Colorful представила трёхслотовую видеокарту GeForce RTX 3090 iGame Vulcan X OC, которая впечатляет своей длиной в 31 см и цветным вращающимся ЖК-дисплеем. Новинка характеризуется GPU NVIDIA GA102-300 с 10 496 ядрами CUDA, 328 тензорными ядрами и 82 RT-ядрами, 24 ГБ видеопамяти GDDR6X с частотой 19,5 ГГц и пропускной способностью около 1 Тбайт/с, питанием от трех 8-контактных разъёмов, фирменной печатной платой с подсистемой питания по схеме 14+8+4, энергопотреблением (TGP) 390 Вт, заводским разгоном GPU до 1785 МГц, двойной системой BIOS, одним интерфейсом HDMI 2.1 и тремя DisplayPort 1.4a. Если верить производителю, графический ускоритель появится в продаже уже в ближайшие дни, однако пока он не представлен в ассортименте ни у одного из крупных магазинов. Цена новинки также не сообщается.

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