Представлена 3D-карта Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti Neptune OC

Компания Colorful пополнила ассортимент видеокарт моделью iGame GeForce RTX 2080 Ti Neptune OC, которая получила систему жидкостного охлаждения. Новинка также характеризуется графическим чипом NVIDIA поколения Turing с 4352 потоковыми процессорами, 11 ГБ памяти GDDR6 с 352-битной шиной, частотой 1350 МГц в стандартном режиме, повышенной частотой 1545 МГц, быстрым разгоном до 1740 МГц, частотой памяти 14 ГГц, радиатором формата 240 мм, обдуваемым двумя 120-мм вентиляторами, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4, одним HDMI 2.0 и симметричным портом USB Type-C. Цена и дата начала продаж видеокарты пока не сообщаются.