Представлена 3D-карта ELSA GeForce GTX 1650 Super SAC

Компания ELSA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GTX 1650 Super SAC, которая может похвастаться 4 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной. Новинка построена на чип архитектуры NVIDIA Turing со 1280 ядрами CUDA. Адаптер также характеризуется базовой частотой 1530 МГц, турбо-частотой 1725 МГц, частотой памяти в 12 000 МГц, фирменной системой охлаждения Silent Air Cooling, которая состоит из двух вентиляторов, радиатора и тепловых трубок, цифровыми интерфейсами DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b и DVI-D, заявленным энергопотреблением в 100 Вт, необходимым для работы блоком питания мощностью 350 Вт, а также размерами 204:116:39 мм.