Представлена 3D-карта ELSA GeForce RTX 3070 Erazor X

Компания ELSA пополнила ассортимент графических ускорителей моделью GeForce RTX 3070 Erazor X, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинка характеризуется архитектурой NVIDIA Ampere, базовой частотой 1500 МГц, частотой в турбо-режиме 1785 МГц, 8 ГБ памяти GDDR6 с шиной разрядностью 256 бит, крупной системой охлаждения S.A.C 4 с радиатором, семью 6-мм тепловыми трубками диаметром 6 мм, тремя 90-мм вентиляторами с белой крыльчаткой, которые оснащены подсветкой, дизайном Throughflow Cooling System, усиливающей пластиной с перфорацией, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1, а также размерами 300:115:59 мм. В корпусе адаптер занимает три слота расширения.