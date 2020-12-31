Представлена 3D-карта Emtek GeForce RTX 3080

Компания Emtek пополнила ассортимент видеокарт HV Black Monster версиями на GPU NVIDIA GeForce RTX 30. Речь идет о моделях GeForce RTX 3080 и RTX 3070, посвященных фанатам игровой серии Call of Duty. Emtek RTX 3080 HV Black Monster COD Edition характеризуется графическим ускорителем GA102-200 с 8704 ядрами CUDA, 10 ГБ памяти GDDR6X со скоростью работы 19 Гбит/с, базовой частотой 1440 МГц и повышенной 1860 МГц, тремя 8-контактными разъемами питания и высоким TGP 370 Вт.

Модель Emtek RTX 3070 HV Black Monster COD Edition оснащается графическим процессором GA104-300 с 5888 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с частотами 1500 МГц и 1815 МГц, TGP 270 Вт и двумя 8-контактными разъемами питания. Также отметим кожух системы охлаждения со светодиодной подсветкой, тематический дизайн задней панели. Появятся ли новинки за пределами домашнего для производителя корейского рынка, пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Emtek GeForce RTX 3080
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