Представлена 3D-карта Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC

Профильное издание VideoCardz поделилось рендерами видеокарты Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC. Новинка характеризуется тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, как и в моделях от других производителей, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.1 (USB Type-C в этой модели нет) и заводским разгоном. Остальные характеристики пока не приводятся, но AMD Radeon RX 6900 XT, как известно, оснащается 5120 потоковыми процессорами, 80 блоками ускорения трассировки лучей и 128 блоками растеризации. Старт продаж новинки намечен на конец декабря, но, как и в случае с конкурентом в лице NVIDIA, вряд ли производители обеспечат магазины хотя бы небольшим количеством видеокарт.

Комментарии и отзывы Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC
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