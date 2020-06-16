Представлена 3D-карта MANLI GeForce RTX 1650 Low Profile

Компания Manli пополнила ассортимент низкопрофильных графических адаптеров моделью GeForce GTX 1650 Low Profile, которая ориентирована на использование в компактных ПК. Новинка характеризуется ядром, работающим на частотах 1410-1590 МГц, 4 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной, функционирующими на частоте 12 ГГц, размерами 172:121:41 мм, отсутствием разъема для дополнительного питания, системой охлаждения с двумя вентиляторами и скромным радиатором без тепловых трубок, а также интерфейсами DVI, HDMI и DisplayPort. Цена и дата начала продаж видеокарты будут объявлены позже.