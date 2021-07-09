Представлена 3D-карта MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR

Компания MSI пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR, которая получила ограничитель майнинга криптовалют. Новинка характеризуется GPU с 8704 ядрами CUDA и тактовой частотой 1740 МГц, 10 ГБ видеопамяти GDDR6X с частотой 19 ГГц и шиной 320 бит, крупной системой охлаждения с тремя кулерами Torx Fan 3.0 с функцией Zero Frozr, задней усиливающей пластиной с графеном для лучшего отвода тепла, RGB-подсветкой, одним интерфейсом HDMI 2.1, тремя портами DisplayPort 1.4a, двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, уровнем энергопотребления 320 Вт, габаритами 305:120:57 мм и необходимостью использовать блок питания мощностью минимум 750 Вт. Цена и дата начала продаж карты пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR
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