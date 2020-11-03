Представлена 3D-карта Manli GeForce RTX 3070

Недавно компания Manli представила свои варианты графических адаптеров GeForce RTX 3080 и RTX 3090, а сегодня пополнила ассортимент моделью Manli GeForce RTX 3070 (M2479+N617-00). Новинка сильно отличается от предшественниц габаритами 252:126:57 мм (три слота в корпусе) и системой охлаждения с двумя вентиляторами, алюминиевым радиатором, четырьмя медными тепловыми трубками и алюминиевой пластиной на задней стороне. Также отметим 5888 ядер CUDA в графическом процессоре, базовую частоту 1500 МГц, повышенную 1725 МГц, 256-разрядную шину, 8 ГБ памяти GDDR6, которая работает со скоростью 14 Гбит/с в расчете на линию, потребляемую мощность 220 Вт, два восьмиконтактных разъема дополнительного питания PCIe, три интерфейса DisplayPort и один HDMI. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Manli GeForce RTX 3070
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