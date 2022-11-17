Представлена 3D-карта MaxSun GeForce RTX 4080 iCraft OC EHP Edition

Китайская компания MaxSun пополнила ассортимент графических адаптеров моделью GeForce RTX 4080 iCraft OC EHP Edition, которая выделяется белой расцветкой и дизайном в стиле аниме. Новинка также характеризуется крупной системой охлаждения с тремя вентиляторами, вкраплениями RGB-подсветки, усиливающей пластиной с рисунком, заводским разгоном (пока известна лишь базовая частота GPU в 2210 МГц, а это всего на 5 МГц больше референсного образца), заявленным энергопотреблением в 320 Вт и одним 12+4-контактным разъёмом питания 12VHPWR. Цена и дата начала продаж видеокарты пока не раскрываются.