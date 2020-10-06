Представлена 3D-карта NVIDIA RTX A6000 (Ampere)

Компания NVIDIA пополнила ассортимент профессиональных видеокарт моделью RTX A6000, которая выполнена на архитектуре Ampere. Новинка характеризуется 8-нанометровым кристаллом GA102 (тот же, что и у GeForce RTX 3080, но иначе сконфигурированный), поддержкой ECC, 48 ГБ памяти GDDR6, 384-разрядной шиной, неназванным количеством ядер CUDA, типичной потребляемой мощностью 300 Вт, разъемом EPS (4+4 контакта) для подачи до 336 Вт (4:7 А при напряжении 12 В), поддержкой NVLink для работы двух A6000, поддержкой виртуализации GPU (NVIDIA GRID, NVIDIA Quadro Virtual Data Center Workstation и NVIDIA Virtual Compute Server). Также NVIDIA анонсировала карту A40 с аналогичными RTX A6000 спецификациями, но без видеовыходов.