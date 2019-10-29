Представлена 3D-карта ZOTAC Gaming GeForce GTX 1660 Super AMP

Компания ZOTAC представила видеокарту Gaming GeForce GTX 1660 Super AMP, которая ориентирована на мощные игровые системы. Новинка характеризуется архитектурой NVIDIA Turing, 1408 потоковыми процессорами, 6 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной, базовой частотой ядра 1530 МГц, форсированной частотой 1845 МГц, системой охлаждения IceStorm 2.0, которая состоит из алюминиевого радиатора, трех 6-мм медных тепловых трубок диаметром и двух 90-мм вентилятора, одним интерфейсом HDMI 2.0b и тремя DisplayPort 1.4. Новинка получила двухслотовое исполнение, а её длина составляет всего 209,6 мм, что позволит установить карту почти на в любой корпус.