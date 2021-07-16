Представлена 3D-карта Zotac Gaming GeForce RTX 3090 ArcticStorm

Компания Zotac пополнила ассортимент видеокарт моделью Gaming GeForce RTX 3090 ArcticStorm, которая ориентирована на использование в игровой системе самого высокого уровня. Новинка характеризуется чипом NVIDIA GA102 с архитектурой Ampere, 10496 ядрами CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X с 384-битной шиной, интерфейсом PCI Express 4.0 х16, частотой ядра в турбо-режиме 1695 МГц, водоблоком ArcticStorm полного покрытия, размерами 301,3:159,6:29,2 мм, тремя разъемами DisplayPort 1.4a и одним интерфейсом HDMI 2.1, фирменной подсветкой Spectra 2.0 ARGB и тыльной металлической пластиной. Цена и дата начала продаж графического ускорителя пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы Zotac Gaming GeForce RTX 3090 ArcticStorm
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