Представлена 3D-карта Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition

Компания Zotac пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition (ZT-A30700J-10P), которая выделяется полностью белой расцветкой. В белый выкрашены вентиляторы, кожух системы охлаждения IceStorm 2.0 и тыльная пластина. Новинка характеризуется сдвоенными 8-контактными разъемами питания, частотой GPU Boost в 1755 МГц, которая немного выше эталонной, скоростью работы памяти в 14 Гбит/с, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1, потребляемой мощностью 220 Вт и размерами 231,9:141,3:41,5 мм. В комплект поставки входят два кабеля для попарного подключения к ним 6-контактных разъемов.