Представлена беззеркальная камера Canon EOS M200

Компания Canon пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью EOS M200, которая получила 24,1-Мп датчик CMOS формата APS-C (22,3:14,9 мм).

Новинка также характеризуется процессором Canon DIGIC 8, диапазоном светочувствительности ISO 100-25 600, контрастным и фазовым автофокусом, следящим режимом и распознаванием лиц и глаз, серийной съемкой со скоростью 6,1 к/с, возможностью записи видео в разрешении 4К с кадровой частотой 24 к/с и Full HD с 30 и 60 к/с, 3-дюймовым сенсорным экраном, который откидывается вверх на 180°, поддержкой карт памяти SD, SDHC или SDXC (UHS-I), портом USB 2.0, интерфейсом HDMI, модулями Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, а также аккумулятором с автономностью в 315 фотографий. Размеры камеры равны 108:67:35 мм, масса – 299 г. Canon EOS M200 появится в продаже в октябре по цене в 600 долларов.