Представлена цифровая зеркальная фотокамера Nikon D3500

Nikon представляет новую цифровую зеркальную фотокамеру начального уровня D3500. Эта модель с компактным корпусом отличается высочайшим качеством сборки, выдающимися рабочими характеристиками и разрешением 24,2 Мп. С ее помощью фотографы, снимающие праздники или моменты из повседневной жизни, могут делать фотографии и записывать видеоролики высокого качества, которое недоступно при использовании смартфона. Фотокамера D3500 способна создавать изображения с потрясающей детализацией даже в условиях недостаточного освещения.

Большая матрица формата DX с разрешением 24,2 млн пикселей и широкий диапазон чувствительности ISO от 100 до 25 600 единиц обеспечивает высокую детализацию снимков и запись видеороликов в формате Full HD. Даже при работе в условиях недостаточного освещения.

Невероятно точная автофокусировка гарантирует резкость объекта в кадре, а высокая скорость работы позволяет получать 5 отличных изображений в секунду.

Прочный металлический байонет позволяет раз за разом менять объектив, будь то зум-объективы телефото или широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием.

Благодаря глубокой рукоятке с первых мгновений фотокамера комфортно ложится в руки, а удобное расположение кнопок облегчает ее использование. Большой ресурс работы батареи гарантирует, что съемка не прервется в самый неподходящий момент.

Приложение SnapBridge для iOS и Android обеспечивает постоянное подключение фотокамеры к смартфону или планшету. Благодаря этому можно мгновенно делиться снимками уровня цифровой зеркальной фотокамеры.

Nikon D3500 является частью пополняемого семейства фотокамер, возможности которого растут соизмеримо с вашими потребностями. Полностью раскрыть потенциал камер помогут объективы NIKKOR, вспышки Speedlight от Nikon и другие принадлежности.