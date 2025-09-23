Представлена экшн-камера DJI Osmo Nano

Компания DJI пополнила ассортимент экшн-камер моделью Osmo Nano, которая выделяется своей компактностью. Новинка получила корпус массой 52 грамма и габаритами 57:29:28 мм. Камера также характеризуется датчиком изображения оптического размера 1/1,3 дюйма, оптикой с углом обзора 143°, динамическим диапазоном до 13,5 ступеней, записью видео в разрешении 4K при 60 к/с и 1080p при 120 к/с, стабилизацией Super Stabilization 3.0, коррекцией горизонта, двусторонней магнитной конструкцией, микрофонами для записи стереозвука, комплектной док-станцией Osmo Nano Vision Dock с сенсорным OLED-экраном, выводом и передачей контента через USB на скорости до 600 МБ/с, защитой от воды до 10 метров, двухсторонним магнитным креплением, батареей с автономностью до 200 минут записи в разрешении Full HD, поддержкой быстрой зарядки (80% за 20 минут) и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Цена Osmo Nano составляет 280 и 310 евро за версии с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти.

