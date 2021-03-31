Представлена флагманская зеркальная камера Pentax K-3 Mark III

Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент зеркальных камер формата APS-C моделью Pentax K-3 Mark III, которая появится в продаже уже в апреле по цене в 2000 долларов. Новинка характеризуется новым сенсором (23:15,5 мм) с обратной засветкой BSI и разрешением 25,7 Мп, светочувствительностью ISO до 1 600 000, диапазоном выдержек от 1/8000 до 30 с, стабилизацией Shake Reduction System, автофокусом SAFOX13 со 101 точкой, 25 из которых крестообразные, функцией Pixel Shift для захвата четырех кадров со сдвигом пикселя, записью видео в разрешении 4K cо скоростью до 30 кадров в секунду, серийной съемкой до 12 кадров в секунду, 3.2-дюймовым сенсорным экраном разрешением 1 620 000 точек, оптическим видоискателем со 100% покрытием кадра, механической очисткой сенсора камеры от пыли и корпусом из магниевого сплава с защитой от влаги и пыли.

Комментарии и отзывы Pentax K-3 Mark III
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