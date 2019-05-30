Представлена гарнитура Rokid Vision AR со стерео 3D-дисплеем

2019-05-30, Автор - Anna; Продукт - Rokid Vision ; [57]
На Augmented World Expo компания Rokid предложила взглянуть на очки AR нового поколения, которые называются Vision.

Спецификации Rokid Vision имеют огромное количество потенциальных применений. Например, подключите их к своему телефону и подключите клавиатуру, и вы можете иметь огромную галерею плавающих приложений перед вашим лицом - монитор настольного компьютера не требуется.

Игры - это еще одна область, в которой Rokid Vision стремится произвести впечатление, создавая AR-миры, которыми можно управлять и взаимодействовать вместе с друзьями. 3D-элементы могут быть извлечены из веб-страниц, фильмы могут быть показаны на гигантских виртуальных экранах, маршруты для пешеходов могут накладываться на дорогу впереди пользователя и так далее. Vision могут подключаться к любому типу устройств, поддерживающих DisplayPort, включая телефоны, консоли и ноутбуки, а затем создавать всевозможные дополнения к реальности.

Новинка имеет два дисплея, что позволяет использовать стерео 3D-дисплей. Также есть шесть степеней свободы, поле зрения 45 градусов и бинокль с разрешением 1280 x 720. Это означает, что Rokid Vision сможет определить, когда вы двигаете головой и когда вы двигаетесь в пространстве, внешние датчики не требуются.

Производитель обещает 3D-звук, легкий и удобный дизайн, а также сопутствующее приложение, которое позволяет вам использовать свой телефон наряду со спецификациями - например, в качестве пульта дистанционного управления для телевизора AR. Vision работает на платформе Snapdragon XR компании Qualcomm и также будет иметь голосовой AI. Устройство появится в 2020 году.

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