Представлена игра Game of Thrones, которая выйдет на Android и iOS в 2019 году

Один из крупнейших канадских независимых разработчиков игр Behavior Interactive, в сотрудничестве с HBO и GAEA анонсировали новую мобильную игру во вселенной Game of Thrones, которая выйдет в 2019 году в App Store и Google Play. Game of Thrones: Beyond the Wall разворачивается за несколько десятилетий относительно телевизионного хита сразу после того, как Лорд-командующий Бринден Риверс, известный как Кровавый Ворон или Трехглазый Рейв, исчез после разведки за Стеной.

С точки зрения игрового процесса, это пошаговая стратегическая игра, в которой можно собирать любимых персонажей из десятков комбинаций отрядов, чтобы сражаться на полях битвы против войск одичалых. Каждый культовый персонаж имеет набор специальных способностей, которые могут мгновенно изменить ход битвы. Игра Game of Thrones: Beyond the Wall будет доступна бесплатно, но некоторые игровые предметы можно приобрести в приложении.