Daedalic Entertainment и студия-разработчик Developer Liquid Pug LLC представили уникальную игру - Godlike Burger.

Godlike Burger – аппетитная смесь симулятора готовки и управления бизнесом, приправленная криминалом и черным юмором. Делайте бургеры, следите за рестораном, ищите креативные способы превращения сегодняшних инопланетян в завтрашнее блюда дня и, конечно, следите, чтобы не попасться.

Игра появится в раннем доступе в сервисе Steam в 2021 году.

Стоит отметить, что в настоящее время компания Daedalic разрабатывает проект The Lord of the Rings – Gollum.