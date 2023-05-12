Представлена игровая консоль ASUS ROG Ally Extreme

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных игровых приставок моделью ROG Ally, которую уже успели прозвать «убийцей» SteamDeck. Новинка характеризуется 7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 500 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры sRGB, гибридной платформой AMD Ryzen Z1 Extreme с 8-ядерным чипом на архитектуре Zen4, 24 МБ кеш-памяти третьего уровня, TDP 30 Вт и графикой Radeon 780M на архитектуре RDNA3 с 12 вычислительными блоками, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, 512 ГБ на SSD M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двумя динамиками, 3,5-мм аудиогнездом, разъемом USB-C 3.2 Gen 2 c интерфейсом DisplayPort 1.4, батареей ёмкостью 40 Втч, размерами 280:111:21,2–32,4 мм и массой 600 г. В Европе консоль станет доступна для покупки 13 июня по цене в 800 евро, а в третьем квартале этого года выйдет упрощенная версия с 6-ядерным процессором, урезанным графическим адаптером (4 исполнительных блока) и SSD на 256 ГБ, которая будет стоить 700 евро.