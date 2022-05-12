Представлена игровая память Lexar ARES DDR5 OC и ARES DDR4 RGB

Компания Lexar объявила о выпуске новой памяти Lexar ARES DDR5 OC и памяти ARES DDR4 RGB. Память ARES DDR5 OC предназначена для энтузиастов ПК, геймеров, оверклокеров и творческих людей, которые хотят работать с новейшими процессорами Intel Core 12-го поколения. С другой стороны, память Lexar ARES DDR4 RGB отличается яркой RGB-подсветкой и молниеносной производительностью DDR4.

Lexar ARES DDR5 OC разработана для платформы новейших процессоров Intel Core и поддерживает Intel XMP 3.0. Она доступна с частотой DDR5-5200. Память оснащена гладким алюминиевым радиатором. Встроенная функция ECC повышает стабильность памяти при разгоне, а PMIC обеспечивает повышения энергоэффективности. Цена модулей Lexar ARES DDR5 OC 5200 МГц за комплект 32 ГБ (2 по 16 ГБ) составляет 369,99 долларов.

Память Lexar ARES DDR4 RGB оснащена яркой RGB-подсветкой. Каждый комплект оптимизирован для максимальной производительности и тщательно протестирован на стабильность, надежность и совместимость. Цена модулей Lexar ARES RGB DDR4 4000 МГц за комплект 16 ГБ (2 по 8 ГБ) составляет 109 долларов.
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