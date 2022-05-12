Представлена игровая память Lexar ARES DDR5 OC и ARES DDR4 RGB

Lexar ARES DDR5 OC разработана для платформы новейших процессоров Intel Core и поддерживает Intel XMP 3.0. Она доступна с частотой DDR5-5200. Память оснащена гладким алюминиевым радиатором. Встроенная функция ECC повышает стабильность памяти при разгоне, а PMIC обеспечивает повышения энергоэффективности. Цена модулей Lexar ARES DDR5 OC 5200 МГц за комплект 32 ГБ (2 по 16 ГБ) составляет 369,99 долларов.
Память Lexar ARES DDR4 RGB оснащена яркой RGB-подсветкой. Каждый комплект оптимизирован для максимальной производительности и тщательно протестирован на стабильность, надежность и совместимость. Цена модулей Lexar ARES RGB DDR4 4000 МГц за комплект 16 ГБ (2 по 8 ГБ) составляет 109 долларов.