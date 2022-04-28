Представлена игровая память V-Color Manta XPrism RGB DDR5 с частотой 6400 МГц

V-Color объявила о выпуске новых комплектов игровой памяти Manta XPrism RGB DDR5, которые поддерживают скорости до DDR5-6400.

Серия Manta XPrism RGB DDR5 представлена со скоростями от 5600 МГц (CL36-36-36-76) с рабочим напряжением 1,2 В до 6400 МГц (CL32-39-39-102) при напряжении 1,4 В. Память доступна в двухканальных комплектах по 32 ГБ (2 x 16 ГБ) с тщательно подобранными чипами Hynix для превосходной производительности при разгоне. Manta XPrism RGB DDR5 предназначена для новейших процессоров Intel Core 12-го поколения для настольных ПК и материнских плат с чипсетом Intel Z690 и поддерживает XMP 3.0 для легкого разгона. Благодаря встроенной схеме управления питанием PMIC и встроенным чипам ECC каждый модуль Manta XPrism RGB работает на стабильных частотах.

Цена на комплекты памяти Manta XPrism RGB DDR5 6400 МГц 32 ГБ (2 х 16 ГБ) составляет 539 долларов.