Представлена карта Galax GeForce RTX 4070 Ti HOF Сетевые источники сообщают о выходе двух новых моделей видеокарты GeForce RTX 4070 Ti – Galax HOF OC Lab Plus и HOF OC Lab. Новинки характеризуются базовым уровнем TGP 320 Вт и 336 Вт в режиме P Mode, системой охлаждения с испарительной камерой, девятью тепловыми трубками, двумя 112-мм и одним 92-мм вентиляторами, комплектным переходником с тремя 8-контактными разъёмами и частотами 2310 и 2610 МГц в базовом и режиме S-Mode соответственно. Отличаются модели частотами в режиме P-Mode GPU – 2760 МГц и 2715 МГц соответственно. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже. Сетевые источники сообщают о выходе двух новых моделей видеокарты GeForce RTX 4070 Ti – Galax HOF OC Lab Plus и HOF OC Lab. Новинки характеризуются базовым уровнем TGP 320 Вт и 336 Вт в режиме P Mode, системой охлаждения с испарительной камерой, девятью тепловыми трубками, двумя 112-мм и одним 92-мм вентиляторами, комплектным переходником с тремя 8-контактными разъёмами и частотами 2310 и 2610 МГц в базовом и режиме S-Mode соответственно. Отличаются модели частотами в режиме P-Mode GPU – 2760 МГц и 2715 МГц соответственно. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 21:45 . Продукт - Galax GeForce RTX 4070 Ti HOF

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