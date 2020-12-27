Представлена карта Yeston GeForce RTX 3070 в стиле аниме

Компания Yeston представила графический ускоритель GeForce RTX 3070 Sakura Hitomi Flower Marriage Commemorative Edition, который раскрашен в аниме-стиле. Новинка характеризуется повышенной тактовой частотой 1770 МГц, стандартной частотой памяти, двумя восьмиконтактными разъемами, одним интерфейсом HDMI и тремя DisplayPort, системой охлаждения с тремя вентиляторами, каждый из который получил девять лопастей в форме лепестков роз, передним кожухом со сплошными стержнями, проходящими по всей длине. В компьютерном корпусе видеокарта займет 2,5 слота расширения. Старт продаж Yeston GeForce RTX 3070 Sakura Hitomi запланирован на 2 января.