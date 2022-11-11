Кинокамера Red Rhino V-Raptor 8K S35 оценена в $19500

Компания RED Digital Cinema пополнила ассортимент кинокамер моделью Rhino V-Raptor 8K S35, которая оценена в 19,5 тысячи долларов. Новинка характеризуется матрицей формата Super 35 размером 26,21:13,82 мм и разрешением 35.4 Мп, возможностью записывать видео в разрешении 8K при частоте кадров 120 к/с, заявленным динамическим диапазоном в 16.5+ стопов, креплением RF, поддержкой объективов Canon EF через переходник Canon RF/EF, поддержкой прочих адаптеров с креплением Canon RF, скоростью передачи данных до 800 МБ/с с картами RED или сертифицированными картами CFexpress, массой 1.8 кг. Любопытно, что компания уже официально объявила о старте продаж камеры, но на официальном сайте она еще не появилась.