Представлена компактная 3D-карта Zotac Gaming GeForce GTX 1630

Компания Zotac пополнила ассортимент графических адаптеров моделью Gaming GeForce GTX 1630, которая ориентирована на использование в компактных системах. Новинка характеризуется графическим чипом TU117-150 поколения Turing, 512 ядрами CUDA, 4 ГБ памяти GDDR6 с 64-битной шиной, частотой 1785 МГц в турбо-режиме, длиной 151 мм, по одному интерфейсами DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b и Dual Link DVI-D, рекомендацией производителя использовать блок питания мощностью как минимум 300 Вт, системой охлаждения с алюминиевым радиатором с дизайном Sunflower и одним 90-мм вентилятором. В ПК-корпусе адаптер занимает два слота расширения. Цена и дата начала продаж видеокарты будут объявлены позже.

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