Представлена короткая 3D-карта ASUS Phoenix GeForce RTX 3060

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью Phoenix GeForce RTX 3060 (PH-RTX3060-12G), которая со своей длиной в 177 мм отлично впишется в компактную игровую систему. Новинка характеризуется 3584 ядрами CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной, интерфейсом PCI Express 4.0, частотой 1807 МГц в режиме OC Mode и 1777 МГц в Gaming Mode, скромной системой охлаждения из одного крупного вентилятора Axial-tech с усиленным давлением воздуха в сторону радиатора, фирменным производственным процессом Auto-Extreme для долгой и стабильной эксплуатации, усиливающей алюминиевой пластиной, тремя разъемами DisplayPort 1.4a, одним интерфейсом HDMI 2.1, размерами 177:128:51 мм (в корпусе адаптер займет два с половиной слота расширения) и необходимостью использовать блок питания мощностью минимум 650 Вт. Цена и дата начала продаж новинки будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS Phoenix GeForce RTX 3060
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