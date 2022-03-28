Представлена модульная игровая приставка GPD XP Plus

Компания GPD пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью XP Plus, главной особенностью которой является модульная конструкция. Новинку оснастили 6,81-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, 84% охватом цветовой палитры NTSC и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 ГГц и графикой Mali-G77 MC9, ОЗУ LPDDR4x-4266, флеш-памятью UFS 3.1, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 6 и быстрой зарядки мощностью 65 Вт, селфи-камерой разрешением 5 Мп, интерфейсом USB Type-C, стереодинамиками, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 11 с оболочкой GPD Metro UI. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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