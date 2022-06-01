Представлена новая электрическая зубная щетка Xiaomi MIJIA T200 Sonic

Китайская компания Xiaomi выпустила электрическую зубную щетку MIJIA T200 Sonic, которая, как утверждается, обеспечивает сочетание полной защиты десен и глубокой очистки зубов.

В электрической зубной щетке MIJIA T200 Sonic используется небольшая круглая насадка, подходящая для людей с маленьким ртом, которая проникает глубоко в полость рта и чистит задние зубы. В нем используется антибактериальный шелк из мягкой шерсти DuPont толщиной 0,15 мм, соответствующий стандартам FDA для контакта с пищевыми продуктами. Закругленный наконечник выше, а головка щетки мягко колеблется по горизонтали, благодаря чему можно эффективно очищать и бережно защищать десны.

T200 также меньше, чем обычные электрические зубные щетки, с диаметром основания всего 23 мм. Она тонкая, удобная и легкая, она удобна для тех, кто впервые пользуется электрической зубной щеткой. Размер также означает, что он не займет много места, если его взять в поездку. T200 имеет два режима работы: стандартный режим и щадящий режим. Два режима предназначены для людей с разными потребностями в чистке зубов. Новая зубная щетка также предлагает более высокую частоту вибрации 31 000 раз в минуту, что позволяет ей проникать во все поверхности зубов и обеспечивать глубокую очистку. Он оснащен двигателем на магнитной подушке, который обеспечивает звуковую мощность. Электрическая зубная щетка T200 заряжается через порт USB Type-C. Полная зарядка обеспечивает до 25 дней использования. Она также обладает водонепроницаемостью и может оставаться в воде на глубине 1 м до 30 минут.