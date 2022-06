Представлена новая игра The Lord of the Rings: Return to Moria

Добро пожаловать в "The Lord of the Rings: Return to Moria", единственную видеоигру о выживании, действие которой происходит в Четвертой эпохе Средиземья, легендарном фэнтезийном мире, созданном Дж. Р. Р. Толкином. Игра находится на стадии разработки. В "The Lord of the Rings: Return to Moria" гномы отправляются в новое путешествие, чтобы вернуть себе свою легендарную родину Морию в Мглистых горах. Чтобы выжить, игрокам придётся объединять силы, ковать снаряжение, строить и исследовать знаменитые бездонные шахты. Храбрых странников ждут таинственные угрозы, и им потребуется вся их храбрость.