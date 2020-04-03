Представлена новая серия видеокарт Palit GeForce GTX 1650 GDDR6

2020-04-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Palit GeForce GTX 1650; [120]
Palit Microsystems Ltd представляет видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6 на базе архитектуры NVIDIA Turing серии GamingPro, дополняющие линейку GeForce GTX 1650 - GP OC, GP, KalmX, StormX OC, StormX. Видеокарты Palit GeForce GTX 1650 серии GamingPro с революционной графической производительностью отмеченной наградами архитектуры NVIDIA Turing дебютируют с 4GB видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 12 Gbps с 128-bit интерфейсом. Серия Palit GeForce GTX 1650 GP оснащена 6-контактным разъемом питания, который позволяет повысить производительность в среднем на 10% по сравнению с GTX 1650 GDDR5 в последних играх.

Новая конструкция системы охлаждения серии GeForce GTX 1650 GP GDDR6 поддерживает технологию 0db Tech с включением вентиляторов при температуре графического процессора свыше 60℃. Видеокарты бесшумны в мультимедийных приложениях, при обычном использовании и даже в условиях легкой игровой нагрузки. Серия Palit GeForce GTX 1650 GamingPro GDDR6 также идеально подходит для компактных mini-ITX корпусов.

Рекомендованные розничные цены: Palit GeForce GTX 1650 GP – 12890 руб., Palit GeForce GTX 1650 GP OC – 13290 руб.

Комментарии и отзывы Palit GeForce GTX 1650
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