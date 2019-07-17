Представлена обновлённая приставка Nintendo Switch

Компания Nintendo представила обновленную приставку Switch, информация о которой появилась на её официальном сайте. Сообщается, что консоль с модельным номером HAC-001(-01) способна проработать на одной подзарядке аккумулятора от 4,5 до девяти часов, что намного больше 2,5-6,5 часа у предшественницы. Согласно базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC), новинка также отличается улучшенным процессором и флэш-памятью, хотя подтверждения этого от самой Nintendo пока не поступало. Обновленная приставка должна появиться в продаже в августе по обычной цене в 300 долларов. Выход Switch Lite, которая будет стоить около 200 долларов, ожидается в сентябре.