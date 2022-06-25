Представлена оперативная память TEAMGROUP Industrial DDR5 с частотой до 5600 МГц

Компания TEAMGROUP разработала первые промышленные модули памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и анонсировала первый в мире промышленный модуль памяти Smart Alert DDR5, сочетающий световые эффекты RGB и звуковую систему предупреждения для промышленных приложений. Память доступна в форматах U-DIMM, SO-DIMM, ECC-DIMM и R-DIMM DDR5 с тактовой частотой 5600 МГц и напряжением 1,1 В. Каждый модуль памяти Industrial DDR5 оснащен светодиодами RGB и небольшим встроенным динамиком спереди по центру модуля памяти.

Промышленная память DDR5 TEAMGROUP использует собственные технологии TRUST. Аббревиатура означает Temperature, Robust, Unique, Smart и Trust, и они обозначают инновационные функции, которые позволяют памяти TEAMGROUP полностью удовлетворять потребности все более разнообразных промышленных приложений, таких как AIoT, 5G и периферийные вычисления.