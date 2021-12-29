Представлена память ADATA XPG CASTER DDR5

XPG CASTER RGB - это новое поколение памяти DDR5, работающая со скоростью 7000 Мб/с, которая более чем в два раза быстрее, чем память DDR4.

Модули памяти ADATA XPG CASTER DDR5 обеспечивают высокую скорость передачи данных до 7000 Мбит/с и объем 16 ГБ. Благодаря своему стальному серому радиатору, яркой треугольной подсветке RGB и обтекаемой форме XPG CASTER RGB излучает ощущение высокой производительности и футуристического стиля.

Память XPG CASTER RGB оснащена встроенной функцией исправления ошибок EEC и интегральными схемами управления питанием (PMIC) для повышения стабильности и надежности. Благодаря поддержке Intel XMP 3.0 пользователь может легко разогнать память через BIOS.

Доступность и стоимость модулей памяти производитель не раскрывает.