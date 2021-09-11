Представлена память ADATA XPG ROG Spectrix D50 DDR4 RGB

Игровое подразделение ADATA, XPG совместно с ASUS представила модули памяти ROG Spectrix D50 DDR4 RGB.

Новые модули памяти Spectrix D50 оснащены яркой RGB-подсветкой с поддержкой синхронизации с программным обеспечением ASUS Aura. XPG Spectrix D50 DDR4 прошли тесты на разгон и совместимость с материнскими платами от ASUS. От оригинальной памяти XPG Spectrix D50, ROG Spectrix D50 DDR4 RGB отличается темно-серым радиатором с маркировкой ROG. На данный момент известно, что память будет доступна объемом 16 ГБ (2 по 8 ГБ) с частотой до 3600 МГц и поддержкой XMP 2.0.

Информация о стоимости и доступности модулей не раскрыты.