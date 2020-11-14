Представлена плата ASRock AMD Ryzen V2000 на базе Zen 2

Компания ASRock представила материнские платы 4X4-V2000M и 4X4-V2000V, которые получили процессор AMD последнего поколения. Первую оснастили восьмиядерным чипом Ryzen Embedded V2718 с тактовой частотой 4,15 ГГц и графикой Radeon Vega 7 с 448 потоковыми процессорами, а вторую – шестиядерным Ryzen Embedded V2516 с частотой до 3,95 ГГц и графическим адаптером Radeon Vega 6 с 384 потоковыми процессорами.

Новинки типоразмера 4X4 (4,09:4,02 дюйма), характеризуются двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-3200 до 64 ГБ, стандартным портом SATA 3.0 и коннектором М.2, сетевыми контроллерами Realtek RTL8125BG и Realtek R8111FPV с пропускной способностью до 2,5 и 1 Гбит/с соответственно, звуковой подсисистемой с кодеком Realtek ALC233, дополнительным разъёмом M.2 для модуля Wi-Fi, двумя портами USB 3.2 Gen2 Type-A, двумя USB 3.2 Gen2 Type-C и еще двумя USB 2.0, интерфейсами HDMI 2.0a и DisplayPort 1.2a.