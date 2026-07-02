Sony прекратит поддержку дисков на платформе PlayStation

Sony приняла решение полностью отказаться от физических копий игр для своих консолей, сделав этот шаг еще более радикальным, чем предыдущее заявление Rockstar о цифровом релизе Grand Theft Auto VI. С января 2028 года прекратится производство дисковых изданий для всех платформ PlayStation. Это означает, что после указанной даты новые игры для PlayStation будут доступны исключительно в цифровом формате. Пользователи смогут приобрести их через PlayStation Store или приобрести коды для активации у сторонних продавцов. Данное изменение коснется только будущих релизов, не затрагивая игры, вышедшие или запланированные к выходу до января 2028 года.

Sony мотивирует свое решение изменением потребительских предпочтений и общей тенденцией в индустрии развлечений, полагая, что большинство игроков теперь выбирают цифровые версии игр. Прекращение выпуска физических носителей в 2028 году ознаменует конец эпохи, когда игры на дисках составляли основу привлекательности игровых консолей. Традиционная модель, где игрок мог просто вставить диск в приставку и начать игру, была краеугольным камнем популярности платформы. Впрочем, для разработчиков и владельцев платформ, таких как Sony, диски представляли собой определенные сложности. В отличие от цифровых лицензий, физические носители свободно передавались, перепродавались или обменивались, что ограничивало контроль над рынком. Возможность делиться играми с друзьями, продавать их после ознакомления или приобретать подержанные копии, а также самостоятельное ценообразование розничных магазинов – все это снижало доходы издателя после первой продажи, что, очевидно, не соответствовало их интересам.
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