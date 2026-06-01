Представлена портативная игровая консоль ASUS ROG XBOX Ally X20

Компания ASUS объявила о выпуске портативной игровой консоли ROG XBOX Ally X20, выход которой посвящен 20-летию бренда Republic of Gamers. Новинка характеризуется полупрозрачным черным корпусом с золотистыми элементами 7,4-дюймовым OLED-экраном ROG Nebula HDR Display с кадровой частотой 120 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, поддержкой Dolby Vision, технологией AMD FreeSync Premium Pro, пиковой яркостью 1400 нит, временем отклика 0,2 мс и защитным антибликовым стеклом Corning DXC, восьмиядерным процессором AMD Ryzen AI Z2 Extreme с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим ускорителем AMD Radeon 890M, 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe вместимостью 1 ТБ, трансформируемой крестовиной, новыми джойстиками на базе технологии TMR и комплектными AR-очками ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses. Цена и дата начала продаж консоли будут объявлены позже.