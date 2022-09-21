Представлена портативная игровая консоль Logitech G Cloud

Компания Logitech пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью G Cloud, которая оценена в 350 долларов. Как можно понять из названия (и цены), новинка предназначена для облачного гейминга. Устройство оснастили поддержкой сервисов Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Steam Link, предустановленной Ос Android, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 720G, 7-дюймовым экраном с разрешением Full HD и яркостью 450 кд/м2, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5, стереодинамиками, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, слотом для карты microSD и батареей ёмкостью 23,1 Втч с заявленной автономностью до часов работы.