Представлена портативная игровая консоль Onexplayer Mini

Сетевые источники сообщили о выходе портативной игровой приставки Onexplayer Mini, которая получила 7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется размерами 260:106 мм, 4-ядерным чипом Intel Core i7-1195G7 с тактовой частотой 2,9-5,0 ГГц и TDP от 12 до 28 Вт, графикой на архитектуре Xe-LP с 96 исполнительными блоками, интерфейсом Thunderbolt 4 для подключения дискретного графического ускорителя, батареей на 10455 мАч и комплектным адаптером питания мощностью 100 Вт. Версия с 16 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 512 ГБ обойдется в 1260 долларов, с SSD на 1 ТБ – 1400 долларов, а с SSD на 2 ТБ – 1600 долларов.

Комментарии и отзывы Onexplayer Mini
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