Valve выпустила VR-шлем Steam Frame

Сегодня Valve выпустила свою первую с 2019 года гарнитуру — новую Steam Frame. И покупатели устройства за 1059 долларов в любом случае получат одну из главных VR-игр самой Valve, что делает новинку весьма интересным выбором. Каждая Steam Frame поставляется с копией Half-Life: Alyx — это одна из лучших VR-игр всех времён. Более того, для её запуска теперь даже не понадобится десктопный ПК, так как Valve полностью портировала игру на архитектуру ARM64, поэтому она работает непосредственно на процессоре Qualcomm Snapdragon Gen 3, установленном в Steam Frame.

Это серьёзное достижение — в 2020 году для Half-Life: Alyx требовался готовый к VR десктопный компьютер или ноутбук с видеокартой среднего класса. Теперь игра запускается на по сути разогнанном мобильном железе. При этом поддерживаются все модификации и дополнительные уровни, созданные фанатами. Разумеется, по качеству графики порт уступает версии, запущенной на десктопном ПК. Однако на Steam Frame игра Half-Life: Alyx всё равно ощущается как полноценная VR-игра для ПК, чего нельзя сказать о многих нативных проектах для других платформ. Добиться такого результата удалось благодаря встроенным в Steam Frame камерам для отслеживания взгляда, которые обеспечивают фовеатный рендеринг. Эта технология позволяет отображать изображение в полном разрешении там, куда непосредственно смотрит пользователь, не тратя вычислительные ресурсы на области изображения, находящиеся за пределами его взгляда.