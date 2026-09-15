Valve выпустила VR-шлем Steam Frame

Это серьёзное достижение — в 2020 году для Half-Life: Alyx требовался готовый к VR десктопный компьютер или ноутбук с видеокартой среднего класса. Теперь игра запускается на по сути разогнанном мобильном железе. При этом поддерживаются все модификации и дополнительные уровни, созданные фанатами. Разумеется, по качеству графики порт уступает версии, запущенной на десктопном ПК. Однако на Steam Frame игра Half-Life: Alyx всё равно ощущается как полноценная VR-игра для ПК, чего нельзя сказать о многих нативных проектах для других платформ. Добиться такого результата удалось благодаря встроенным в Steam Frame камерам для отслеживания взгляда, которые обеспечивают фовеатный рендеринг. Эта технология позволяет отображать изображение в полном разрешении там, куда непосредственно смотрит пользователь, не тратя вычислительные ресурсы на области изображения, находящиеся за пределами его взгляда.